В США рассказали о крайнем недовольстве Трампа Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп по-разному относится к президенту России Владимиру Путину и предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому — к последнему он питает крайне негативные чувства. Об этом пишут американские средства массовой информации.

Как утверждает The New York Times, Трамп настроен враждебно по отношению к Владимиру Зеленскому и в разговорах с помощниками называет его "плохим парнем".

Издание поясняет, что настрой президента США вызван угрозами, которые Зеленский и его действия создают для всего мира — он толкает мир на грань ядерной войны.

При этом источники газеты отмечают, что Трамп "склонен относиться к (президенту России Владимиру) Путину более почтительно".

Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп раздражен и Москвой, и Киевом — у американского лидера нарастает разочарование руководством обеих стран. Объясняли это тем, что президент США жаждет увидеть полное прекращение огня на Украине, однако добиться этого никак не удается.

В свою очередь, посол Соединенных Штатов в Турции Томас Баррак заявлял, что Дональд Трамп уже "достиг конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине. Однако американский дипломат не стал уточнять, что из этого следует.