Российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня не были уничтожены — они лишь получили повреждения и подлежат восстановлению. Об этом рассказал в четверг, 5 июня, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат, "техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена", она "будет восстанавливаться".

Рябков указал на полную несостоятельность заявлений киевского режима, преувеличивающего в свою пользу результаты атаки, хотя на самом деле "и близко нет ничего подобного". Замминистра напомнил, что руководствоваться следует исключительно информацией, которая была распространена по каналам Министерства обороны России, сообщает ТАСС.

Тема ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пяти российским регионам, в которых находятся военные аэродромы, была поднята в очередном телефонном разговоре лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого американский политик сообщил, что "президент Путин сказал — и очень решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что Европа с Америкой обладают лучшим оружием, "у нас также есть более сильные тактические решения" — это подтвердила "наша вчерашняя операция "Паутина". Он подтвердил тем самым причастность западных кураторов к атаке на российские аэродромы.