SHOT: актрисе Вере Алентовой сделали операцию

Стало известно, что Вера Алентова попала в больницу. Сообщается, что звезда фильма "Москва слезам не верит" пожаловалась на дискомфорт в области живота. В ходе осмотра у нее нашли новообразование.

В результате 83-летней Алентовой провели операцию, все прошло успешно, передает SHOT.

Пока прославленная актриса восстанавливается после хирургического вмешательства. Временно Вера Алентова пока приостановила рабочую деятельность, но в конце месяца спектакль с участием актрисы в Театре Пушкина все же должен состояться.

Отметим, что сама артистка пока не комментировала информацию о госпитализации и операции. Молчит и ее единственная дочь, актриса и ведущая Юлия Меньшова.