Певец Панайотов рассказал о конфликте с женой

Певец Александр Панайотов считается одним из самых закрытых артистов на отечественной эстраде. О своей личной жизни он предпочитает не распространяться. Однако известно, что певец женат. Супруга Екатерина является его менеджером. Таким образом пара проводит почти все время вместе.

В свежем интервью Александр Панайотов рассказал, случаются ли между ними конфликты и недопонимания. Певец признался, что у них, как и в любой паре, бывают трения, но серьезных проблем в отношениях не было.

"С супругой у нас полная гармония. Хотя, конечно, как у всех, бывают редкие споры и трения. Но это вполне нормально и быстро проходит, так как мы работаем вместе уже много лет, мы находим подход друг к другу и обходим острые углы", - сообщил популярный исполнитель.

Александр Панайотов весьма известен, у него множество поклонников. Однако певец уверен, что Екатерина его не ревнует. К тому же, утверждает артист, он и сам не дает поводов для неприятных эмоций. Панайотов любит свою работу, без сцены он не представляет жизни. И если перед ним когда-нибудь встанет выбор: работа или семья, то он бы не хотел выбирать.

"Моя профессия — это и мое призвание, и мой источник дохода, на который я содержу свою семью в том числе. Поэтому тут все взаимосвязано", - заключил певец в беседе со Starhit.