На "Госуслугах" появятся адреса ближайших бомбоубежищ

Адреса ближайших бомбоубежищ появятся на портале "Госуслуги".

Систему планируют запустить до конца 2025 года, сообщили "Парламентской газете" в МЧС России.

На портале появится специальная вкладка, где будет указано место приписки гражданина к бомбоубежищу.

"То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации", - рассказал замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов.

Система уже прошла проверку в Белгородской и Курской областях. До конца года ее распространят на всю Россию.

В мае глава МЧС Александр Куренков заявил, что на модернизацию и восстановление бомбоубежищ по всей стране требуется 155 миллиардов рублей . По подсчетам на 2016 год, в России находилось 16 448 защитных сооружений, пишет РБК.