В Госдуме предложили ограничить выплату мигрантам декретных и детских пособий

Российским властям следует ограничить выплату пособий по беременности и родам мигрантам. С такой инициативой выступил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В письме заместителю главы кабмина Татьяне Голиковой, курирующей в правительстве социальный сектор, и председателю Социального фонда России Сергею Чиркову парламентарий предложил ввести четкие условия, при соблюдении которых мигранты вправе рассчитывать на такие пособия.

Например, для обладателей разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также для граждан стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предлагается больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до наступления страхового случая.

Наряду с этим Нилов предлагает выплачивать иностранцам пособие по беременности и родам, а также при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет строго при наличии минимального страхового стажа сроком от одного года.

Исключением из этих правил депутат хочет оставить граждан Республики Беларусь как члена Союзного государства, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить мигранткам бесплатно рожать в России. Его коллега по нижней палате парламента Сергей Миронов заявил, что таких иностранок нужно вообще не впускать в страну, пока они не купят медицинский полис, включающий ведение беременности и роды.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что необходимо ограничить выдачу жилищных сертификатов вчерашним иностранцам, которые только что приобрели гражданство России — из-за них "коренные семьи десятилетиями ждут квартиру", пока мигранты продолжают "паразитировать" на социальных программах.