Назван пол ребенка Тимати и Валентины Ивановой

Слухи о том, что рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) станет многодетным отцом, стали ходить еще в марте. Якобы его возлюбленная, модель Валентина Иванова, ждет ребенка. Интересно, что сама красавица быстро отреагировала на сообщения СМИ, опровергнув эти данные.

Однако вскоре модель стала выкладывать фотографии и видео, не оставляющие сомнений: скоро Тимати и Валентина Иванова станут родителями. А недавно красавица прогуливалась по магазинам, закупая детские вещи, и заинтриговала поклонников фотографией младенца в голубой кофточке. Некоторые фанаты даже решили, что Валентина уже родила, и начали ее активно поздравлять.

Однако, как утверждает Starhit, пока Тимати и его избранница все еще находятся в ожидании малыша. Более того, стало известно, что у артиста родится дочь.

Напомним, что у Тимура есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке исполнилось 11 лет. А от модели Анастасии Решетовой у артиста подрастает сын Ратмир. Ему в этом году будет шесть лет. Примечательно, что Тимати ни разу не был официально женат. По слухам, только Валентине Ивановой удалось завоевать сердце его мамы Симоны.