ФСБ узнала о вербовке преподавателей российских вузов

Сотрудники ФСБ разоблачили разведывательно-подрывную работу британского фонда Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд", деятельность которой признана нежелательной в России).

Работа велась через преподавателей четырех вузов Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей. Они распространяли среди студентов литературу с поддержкой сексуальных меньшинств и пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России – прим. ред.),сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Через сеть контактов преподаватели добывали информацию о политической и социальной обстановке в стране на фоне проведения специальной военной операции.

Официальные предостережения объявили 15 гражданам. Один вуз получил представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности нашей страны. Преподаватель одного из вузов привлечена к административной ответственности.

Кроме того, ФСБ рекомендовала дружественным странам пресечь у себя работу British Council ("Британский совет", организация признана в России нежелательной – прим. ред.).

"Британский Совет" не только распространяет влияние Лондона по всему миру, реализуя программы в области образования, культуры и искусства, но и напрямую задействуется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств", - говорится в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что ведут работу по борьбе с подрывной деятельностью британских организаций.

* движение признано экстремистским и запрещено в России