В Дагестане чиновники решили обнести водопад забором

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о сотрудниках администрации Табасаранского района республики, вспомнив пословицу: "Заставь дурака богу молиться — он лоб расшибет". Недовольство политика вызвало нелепое рвение чиновников, которые решили обнести забором Хучнинский водопад.

Как написал Меликов в своем Telegram-канале, речь идет о защите памятника природы, который страдает от бесконтрольного наплыва туристов. Губернатор подтвердил, что "тут необходимы меры со стороны органов власти". Однако "чиновники, мягко говоря, перестарались".

Местные жители возмутились появлением высокого забора вокруг водопада, с ними согласился глава республики: "Такими заборами пусть уродуют свои дома и дачи, а не места вдохновения и объекты нашей общей гордости".

Между тем Telegram-канал "Голос Дагестана/новости Дагестана" со ссылкой на очевидцев пишет, что забор ставят вокруг водопада из корыстных побуждений — местные чиновники хотят сделать доступ к нему платным. Местные жители жалуются, что еще пять лет назад это была нетронутая природа, а теперь — "бетоны и заборы".

Ранее сообщалось, что в Подмосковье около древнего подмосковного села выросла огромная свалка — буквально на берегу Пахры. К разбирательству подключились местные депутаты и Госэконадзор.