Появились подробности обысков в издании Ura.ru

В редакции издания URA. RU в Екатеринбурге проходят обыски, работа головного офиса остановлена.

Обыски также проходят в квартирах нескольких журналистов, работа редакции заблокирована.

"Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области <…> Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет", - сообщили в агентстве.

Как сообщает ТАСС, задержаны редактор Денис Аллаяров и еще один сотрудник издания. Вторым задержанным прочие СМИ называют Сергея Бодрова, специализирующегося на криминальных новостях. Его последняя публикация вышла накануне вечером, в которой он рассказывал об обысках в отделении полиции Екатеринбурга.