Собянин рассказал, какие профессии осваивают роботы, созданные в Москве

О развитии робототехнической индустрии Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Автоматизированные комплексы внедряют в разных сферах. В первую очередь, на опасных для здоровья людей участках. Кроме того, роботы повышают производительность труда в несколько раз. Так, на складах востребованы логистические системы для перемещения грузов, комплектации и сортировки посылок.

Такие установки справляются с работой в холодных помещениях с температурой до минус 25 градусов. А в сельском хозяйстве машины могут заменить до 15 человек на ферме.