Москвичам разрешили открыть купальный сезон в предстоящие выходные

Жители и гости Московского региона могут открыть купальный сезон в выходные 7-8 июня — вода достаточно прогреется для водных процедур. Такое мнение высказал в четверг, 5 июня, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт указал на то, что июнь в Центральной России начался с умеренно теплой погоды, что обеспечивает медленный, но уверенный прогрев воды. В частности, вода в Москве-реке у Звенигорода потеплела уже до 18 градусов.

Ожидается, что в предстоящий уикенд вода в водоемах столичного региона прогреется до 18-20 градусов — а это примерно соответствует температуре воды в настоящее время на курортах в Туапсе, Евпатории, Анапе, Геленджике и Сочи.

Вместе с тем Тишковец призвал не злоупотреблять возможностью искупаться и и проводить в воде не более 6-11 минут взрослым и не более трех минут — детям, сообщает РИА Новости.

Ранее специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова выразила мнение, что для комфортного купания придется дождаться середины лета — лишь к тому времени, по ее прогнозу, вода в водоемах Москвы и Подмосковья может прогреться до 22–23 градусов.

Тем временем Крым открывает курортный сезон. По прогнозам, этим летом полуостров посетит близкое к рекордному число туристов. Гостей ждут не только километры пляжей, безопасных для отдыха, но и множество активностей и развлечений.