Родившая Светикова показала изменения в фигуре

В конце мая Светлана Светикова родила третьего ребенка. Актриса, воспитывающая двух сыновей, произвела на свет девочку. Теперь артистка с головой ушла в заботы о малышке. В своем официальном телеграм-канале Светлана Светикова рассказала, что совершенно влюблена в дочку.

"Огромные глазки, немного "лисички". Да с такой глубиной. Она отличается характером от мальчишек. Вообще не истерит. Крик - чистое мяуканье, иногда очень настойчивое. Если что-то не нравится, указывает. Прям указывает, серьезно!" - рассказала Светикова.

Кроме того, артистка призналась, что не узнает свое тело. Так, Светлана мучается головной болью и страдает сонливостью.

"Я привыкла к быстрому восстановлению и активной жизни. У меня на этот счет амбиции. Какая -то гиперответственность. Нехорошо это. Надо уметь себя прощать, свою слабость", - заключила актриса.

Также Светлана выложила селфи. Актриса предстала в наряде, эффектно подчеркивающем сильно округлившуюся грудь. Светикова не удержалась от шутки: "Но скажу, что Кардашьяны приняли бы в свою тусу точно".

А еще актриса рассказала, как назвала дочь. Малышка носит имя Луна и фамилию Светикова. "Мой Свет Луны теперь со мной", - сообщила актриса.

Отметим, что аналогичное имя носит дочь сестры Жанны Фриске Натальи.