Семьи детей, топтавших флаг в Обнинске, лишат гражданства России

Следователи уже занимаются решением вопроса о лишении гражданства членов семей, дети которых топтали флаг с изображением Георгиевской ленты в Обнинске Калужской области. Об этом в четверг, 5 июня, рассказал министр внутренней политики региона Олег Калугин.

В начале мая двое подростков осквернили георгиевскую ленту, в виде флага установленную на одном из домов в Обнинске. История получила огласку, отреагировали и власти региона, и правоохранительные органы.

Олег Калугин рассказал ТАСС, что юные нарушители — выходцы из семей мигрантов, "недавние граждане России". Политик подчеркнул, что их свежеполученное российское гражданство должно быть прекращено.

От лишения паспортов их не должно спасти то, что после инцидента они спешно уехали, поскольку "сегодня они уехали, а завтра приехали" в другой субъект России, подчеркнул региональный министр. Ситуацию уже разбирает управление Следственного комитета по Калужской области.

Ранее в Государственной думе прозвучало предложение запретить неквалифицированным трудовым мигрантам, привлекаемым в рамках организованного набора, получение вида на жительство или гражданства. Также предлагалось запретить мигрантам ввозить в Россию свои семьи.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что отношение к трудовым мигрантам должно исчерпываться схемой "приехали – поработали – спасибо – до свидания". Каждого мигранта, нарушившего закон, он предложил сразу выдворять из России.