Президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий въезд на территорию страны гражданам семи государств. Документ опубликован в четверг, 5 июня.

В президентском указе уточняется, что границы Соединенных Штатов закрываются для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Ограничения распространяются на обладателей как иммиграционной, так и неиммиграционной визы, сообщает РИА Новости.

До того информированные источники утверждали, что запрет на въезд распространят на выходцев из 12 государств, в числе которых называли Афганистан, Бирму, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Ливию, Сомали, Судан, Йемен.

Еще в марте появились сообщения о том, что проживающих в США украинских беженцев могут лишить временного правового статуса. Эта мера грозит ускоренной депортацией на Украину примерно 240 тысячам человек. Новые заявки украинцев, желающих въехать в Соединенные Штаты, рассматривать перестали.

Не менее туманно будущее беженцев и в Великобритании. В стране, чьи власти призывают киевский режим продолжать воевать до последнего гражданина, из-за проблем с продлением виз украинские беженцы массово остаются без жилья и работы.