Вскрылись неожиданные данные о Бородиной и Сердюкове: в прошлом между ними был брак

3 июня Ксения Бородина и Николай Сердюков официально оформили отношения. Влюбленные расписались в Дворце бракосочетания №1 в Барвихе. Атмосфера события оказалась тихой и очень теплой: рядом были только самые близкие люди. После росписи новобрачные и гости отправились в ресторан, чтобы отметить торжественное мероприятие.

Астролог Юлия Гикис прокомментировала брак Бородиной и Сердюкова. Она выдала неожиданные данные - якобы влюбленные уже были вместе, передает "КП".

"Между Сердюковым и Бородиной есть очень сильная связь, которую также можно назвать кармой. В прошлом между ними был брак и яркие чувства, поэтому, когда они встретились вновь, то сразу же почувствовали родное притяжение. Возможно, именно поэтому брак не заставил себя долго ждать", - объяснил эксперт.

По мнению специалиста, несмотря на то, что по звездным расчетам Николай - полная противоположность тому, что ищет в мужчинах Ксения, у них все же есть точки соприкосновения.

"Он как муж очень стабильный, ему важно иметь семью. А Ксения уже не впервые замуж выходит, поэтому тема семьи для нее уже актуальнее простых отношений", - отметила Гикис.

Тем не менее, астролог предупредила Ксению и Николая. По ее расчетам, осенью следующего года пара может столкнуться с серьезными проблемами в браке.