Ким Чен Ын заверил Шойгу в безусловной поддержке России

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем российского Совета безопасности Сергеем Шойгу заверил, что его правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" Россию в ситуации на Украине и по другим вопросам.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), политики в Пхеньяне обсуждали укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества в разных областях. Они обменялись мнениями по развитию ситуации вокруг Украины, а также по международной и региональной обстановке.

Ким Чен Ын и Шойгу от имени российских властей подтвердили полное совпадение позиций. Лидер КНДР передал самые теплые пожелания президенту России Владимиру Путину, а также российскому правительству, армии и народу.

Ранее Министерство иностранных дел КНДР подчеркивало, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна идет в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и полностью отвечает положениям Устава ООН. "Происки враждебных сил" не смогут подорвать союзничество самостоятельных суверенных государств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует пресловутый договор. Москва при необходимости готова оказать Пхеньяну военную помощь в рамках соглашения.