Дочь рассказала о состоянии Веры Алентовой

Сегодня, 5 июня, в Сети распространилась информация о том, что прославленная актриса Вера Алентова попала в больницу. Якобы артистке даже провели операцию и успели выписать. Также сообщалось, будто Алентова временно нетрудоспособна, но намерена в конце месяца сыграть спектакль.

Информацию прокомментировала ее единственная дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова. В своем официальном телеграм-канале она расставила все точки над i. Для начала Меньшова сообщила, что ее буквально атаковали журналисты вопросами о состоянии ее матери. Далее она успокоила многочисленных фанатов Веры Алентовой, что беспокоиться не о чем.

"Всем интересующимся сообщаю: мама жива-здорова, бодра, весела, ежедневно ходит на работу во ВГИК — мы с ней в процессе подготовки скорого экзамена по мастерству на актерском факультете. И всем желаем здоровья!" - пожелала Юлия Меньшова.

Напомним, что Вера Алентова прославилась после выхода на экраны фильма "Москва слезам не верит". Кстати, в прошлом году ленте исполнилось 45 лет. Интересно, что поначалу коллегия киностудии "Мосфильм" приняла фильм в штыки - режиссера обвинили в создании "пошлых и мещанских" образов главных героев. Однако зрителям картина настолько понравилась, что в кинотеатры выстраивались бешеные очереди.