В Барнауле мужчины открыли стрельбу по детской площадке

В Барнауле возбудили уголовное дело после стрельбы по детской площадке.

Инцидент произошел на улице Крупской во дворе дома №145. Как стало известно следствию, вечером 3 июня двое мужчин в возрасте 20 и 21 года, находясь на балконе четвертого этажа, открыли стрельбу из пневматической винтовки по детской площадке, где в этот момент играли дети. В результате пострадал 15-летний подросток. Он получил ранение в ногу.

Стрелками оказались местные жители. В момент преступления они были пьяны, сообщили в региональном МВД.

Дело расследуется по статье о хулиганстве с применением оружия. Расследование контролирует краевая прокуратура.