Экономист Балынин рассказал, кому удвоят надбавку к пенсии в июле

Россияне, которым исполнилось 80 лет в июне, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом в четверг, 5 июня, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Как пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм", в 2025 году размер фиксированной выплаты составляет 8907,7 рубля. У пенсионеров, которые в июне отпраздновали 80-летний юбилей, с 1 июля она увеличивается в два раза — до 17 815,4 рубля.

Помимо удвоения фиксированной выплаты перешагнувшим 80-летний рубеж полагается и надбавка за уход — сейчас ее размер составляет 1314 рублей. В совокупности выплата составит 19129,4 рубля.

Балынин подчеркнул, что назначение этих денег производится в беззаявительном порядке — не нужно никуда ходить и обращаться лично, надбавку начнут выплачивать ежемесячно в автоматическом режиме.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение отменить социальную пенсию по старости для мигрантов и перераспределить освободившиеся средства в пользу пожилых россиян. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что иностранцы "приезжают на все готовое и, более того, паразитируют на нашей социальной системе", тогда как "русский человек на протяжении всей своей жизни" работает на благо российской экономики.

При этом идея журналиста Сергея Мардана отменить пенсии для бездетных россиян в парламенте поддержки не нашла. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал эту инициативу, подчеркнув, что сам лично не разделяет "такие подходы".