Анджелина Джоли отказалась устраивать грандиозное торжество в честь 50-летия

4 июня свой день рождения отметила известная актриса Анджелина Джоли. Голливудской диве исполнилось 50 лет. Однако большой праздник по этому поводу именинница устраивать не собирается. Об этом рассказали люди из близкого круга.

Журналисты выяснили, что Анджелина Джоли, хоть и кажется "искренне взволнованной и счастливой по поводу своего 50-летия", но намерена справить круглую дату исключительно в узком семейном кругу: с приемными и родными детьми: 23-летним Мэддоксом, 21-летним Паксом, 20-летней Захарой, 18-летней Шайло и 16-летними двойняшками Нокс и Вивьен, передает People.

"Большая часть ее 40-х годов была тяжелой. Сейчас она в гораздо лучшем положении", - рассказали люди из окружения Анджелины Джоли, вероятно, имея в виду ее скандальный развод с актером Брэдом Питтом. Процесс длился восемь лет и завершился только в конце прошлого года.

Также источник сообщил, что Анджелина Джоли вздохнула свободно, ведь "дети замечательные и преуспевают, а семейных драм стало меньше". И кстати относительно возраста одна из самых красивых актрис Голливуда совершенно не переживает. Говорят, Джоли "с радостью встречает свой 50-й день рождения и чувствует себя более уверенной, чем когда-либо".