Мишустин призвал наращивать единство стран СНГ

Результаты работы и перспективы развития Союза независимых государств обсуждают сегодня в Душанбе главы правительств стран СНГ. Россию представляет Михаил Мишустин, он находится в Таджикистане с двухдневным рабочим визитом.

Во время встречи с президентом Эмомали Рахмоном российский премьер отметил взаимную выгоду связей Москвы с государствами объединения. Только за минувший год внешнеторговый оборот нашей страны с другими участниками союза превысил 10 триллионов рублей.

Мишустин подчеркнул: в период политической и экономической нестабильности, тарифных войн и санкционного давления необходимо наращивать единство СНГ, укреплять технологический и промышленный суверенитет наших стран.

"Важным считаем и дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учётом тесных связей между нашими странами необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования. Россия готова поддерживать инициативы, которые позволят в полной мере раскрыть потенциал СНГ, которые призваны повысить качество жизни в наших странах", - заявил Михаил Мишустин.