Сайгаки из Казахстана оставили без урожая саратовских фермеров

В Саратовской области - критическая обстановка из-за нашествия сайгаков. Стада антилоп мигрировали из Казахстана и заполонили поля. В отчаянии фермеры, которые практически остались без урожая. Они даже просят изменить охранный статус животных, потому что пока сайгаки занесены в Красную книгу, регулировать их численность невозможно.

Стада сайгаков захватывают поля Саратовской области. Говорят, здесь уже более миллиона особей. Антилопы вытаптывают траву и съедают всё на своём пути: озимые, яровые, нут, уничтожают пастбища Местные фермеры хватаются за головы.

"Начинается сенокос, выехали в поля, а убирать уже нечего в принципе. Мы занимаемся многолетними культурами - житники все пустые, то есть сайгак выедает все на корню", - сетует Мансуров Шукургали, глава фермерского хозяйства Новоузенского района Саратовской области.

Они и на суше, и в воде. Вот сайгаки переплывают реку Малый Узень. На другой берег живыми добираются не все. Такую жуткую картину местные жители обнаружили на прошлой неделе возле водозаборной станции - отсюда питьевой водой обеспечивают город Новоузенск. Из реки выловили полторы тысячи трупов животных. Сайгаки не прочь поплескаться и в частных прудах фермерских хозяйств, а заодно запить в них плотный обед с местных полей.

Фермеры говорят: сайгаки пришли из Казахстана, именно там обитает более 95 процентов их мировой популяции. Пути миграции антилоп проходили через Саратовскую область и раньше. Сайгаки наносили урон местным угодьям последние несколько лет. Но в этом году расплодились в геометрической прогрессии.

"Мы сейчас прорабатываем вариант, каким образом нам поддержать наших сельхозтоваропроизводителей. Если в прошлые года такого не было, то сегодня мы видим: те поля, где присутствовал сайгак, здесь, по нашему подсчету, урожай мы не получим", - объясняет Ковальский Роман, министр сельского хозяйства Саратовской области, заместитель председателя Правительства области.

Пока выгнать толпы незваных гостей из местных сельхозугодий не удаётся, а больше никак бороться с сайгаками нельзя: они занесены в Красную книгу. Саратовские фермеры в отчаянии: они просят пересмотреть охранный статус этих животных и начать регулировать их численность или выплачивать страховки. Пока аграриям остаётся только подсчитывать убытки. Уничтожены уже сотни гектаров посевов, а на поля приходят все новые голодные стада.