В Москве открылся международный форум "Экология"

Актуальные вопросы в сфере охраны окружающей среды обсуждают в эти дни в Москве. Сегодня открылся масштабный международный форум "Экология".

Мероприятие объединило более тысячи экспертов, представителей власти, бизнеса, науки, общественных организаций и СМИ. В программе - пленарное заседание, а также конференция, на которой затронут проблемы сохранения экосистемы водных объектов, в том числе Байкала.

Кроме того, в центре внимания предотвращение техногенных аварий и ликвидация их последствий. Итогом форума станет общественная резолюция, которую направят в федеральные органы власти.

