Во Владивостоке мужчина выжил после встречи с медведем: "Слышал, как у него в челюсти хрустят мои кости"

Впечатляющая работа приморских хирургов. Специалисты восстановили лицо мужчины, изувеченное после нападения медведя. Сложнейшая операция с использованием титановых пластин длилась несколько часов.

Спина, ноги, руки — все тело Артема в шрамах после схватки с медведем. Лицо мужчины владивостокским хирургам пришлось фактически собирать заново с помощью титановых пластин. Виртуозная операция длилась более трех часов.

"Провели остеосинтез орбитального комплекса, собрали титановыми пластинами. Затем применили все принципы пластической хирургии, насколько это возможно при укушенных ранах", - сообщил Алексей Романчук, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2, главный внештатный челюстно-лицевой хирург.

Ту поездку в лес Артем не забудет. Все произошло в Чугуевском районе, километрах в двадцати от села Ленино. Мужчина рассказывает, что только успел услышать рык, как медведь бросился на него.

"Через полсекунды он уже передо мной, на задних лапах с меня ростом. Начали с ним бороться, покатились с сопки, метров 10 пролетели, сразу укусил меня за голову. Слышал, как у него в челюсти хрустят мои кости. Потом он укусил меня за шею, и я думал, что все, пошла алая кровь, думал, что мне хана в общем", - вспоминает Артем.

От бессилия Артем на время замер, и медведь стал отходить. Но, как только хищник понял, что его жертва еще дышит, вернулся.

"Я пополз, и он, или она, не знаю, и она еще раз цапнула, я подумал, что надо притвориться мертвым, чтоб он подальше отошел. Ну и вот так вот получилось", - рассказывает мужчина.

Изнеможденный, Артем стал кричать и звать на помощь.

"Мужики в лесу были, кричал: "Помогите". Пришли на помощь, дотащили до дороги, довезли до деревни. Мыслей совсем не было, думал о детях, что надо жить", - говорит он.

Специалисты предполагают, что на мужчину напала самка, которая охраняла свое потомство. Весной после спячки они выхаживают медвежат и могут вести себя крайне агрессивно

"Если встреча произошла, нужно сохранять спокойствие, убегать бесполезно, медведь догонит. Если вы обнаружили медвежат, это очень опасная ситуация, нужно срочно покинуть это место, не создавая шума", - говорит Евгений Гребенников, начальник отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотхозяйственного реестра управления по охране объектов животного мира министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Это уже второй случай нападения медведя на человека с начала года. В прошлом — известно о четырех подобных происшествиях, два из которых со смертельным исходом.

Специалисты призывают охотников и любителей рыбалки соблюдать все возможные меры безопасности. Конечно же, иметь при себе фальшфейер. А перед тем как разбивать лагерь в лесу, осмотреть территорию. Если есть рядом звериные следы, то уйти с этого места.

Тем временем Артем идет на поправку. Врачи говорят, что мужчине невероятно повезло, ведь зачастую после схватки с хищником повреждения могут быть гораздо серьезнее.