В Театре имени Пушкина опровергли госпитализацию Веры Алентовой

Публикации о том, что народная артистка России Вера Алентова якобы госпитализирована и перенесла операцию, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 5 июня, рассказала пресс-секретарь Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Татьяна Носачева.

В театре, где служит Вера Алентова, подчеркивают, что оба утверждения — это фейк. На самом деле, как подчеркнула Носачева, "с Верой Валентиновной, слава Богу, все в порядке".

Актриса чувствует себя хорошо и намерена в соответствии с афишей выходить на сцену в постановках "Мадам Рубинштейн" и "Семейка Краузе", сообщает ТАСС.

Ранее актриса и телеведущая Юлия Меньшова пожаловалась, что ее буквально атаковали журналисты вопросами о состоянии ее матери. Меньшова подтвердила, что переживать не о чем — Вера Алентова "жива-здорова, бодра, весела, ежедневно ходит на работу во ВГИК".

83-летняя Алентова по-прежнему активно работает. На сцену она выходила и в свой недавний юбилей, подчеркнув, что "это самое приятное времяпрепровождения своего дня", хотя найти достойный материал "на немолодую актрису" непросто.