Предводитель киевского режима Владимир Зеленский испугался ответа России на удары Украины по российским военным аэродромам, понимая, что реакция неизбежна. С таким заявлением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Как написал эксперт в социальной сети Х, "этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку, прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ".

Западные спонсоры помогать Киеву не станут, ведь "все ядерные державы заинтересованы в восстановлении ядерного сдерживания", подчеркнул Кошкович. Когда это стало очевидно, Владимир Зеленский "превратился в монстра", который "скулит и кусает руку, которая его кормит".

При этом добиться серьезных результатов украинским националистам этими атаками не удалось. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что "техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена" и подлежит восстановлению.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Киев провоцирует ядерный конфликт — своими безрассудными и опасными действиями верхушка киевского режима, включая Зеленского, вызывает лишь презрение.