В Воронежской области остановили несколько поездов из-за ЧП

На юге Воронежской области из-за повреждения полотна на участке железной дороги остановлены несколько поездов.

Более серьезных последствий удалось избежать благодаря наблюдательности одного из машинистов. Причина произошедшего устанавливается. На месте работают оперативные службы и аварийно-восстановительная бригада. Пострадавших нет.

Полотно повреждено незначительно, уточнил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.

В свою очередь местные СМИ сообщают о произошедшем на железнодорожных путях взрыве. По данным Shot, все произошло утром 5 июня на 725-м км перегона Евдаково – Сагуны.