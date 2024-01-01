У солиста группы a-ha Мортена Харкета обнаружили болезнь Паркинсона

У вокалиста и фронтмена норвежской группы a-ha Мортена Харкета обнаружили болезнь Паркинсона. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте группы.

Выяснилось, что певец год назад перенес операцию по установке электродов в левое полушарие головного мозга. А в конце 2024 года аналогичную операцию провели уже на правом полушарии головного мозга артиста. Благодаря этим хирургическим вмешательствам многие симптомы болезни исчезли.

Сам Мортен Харкет признался, что полностью принимает свой неутешительный диагноз. У него есть пример перед глазами.

"Со временем я перенял отношение моего 94-летнего отца к тому, как организм постепенно сдается: "Я использую все, что работает", - сообщил известный исполнитель.

Также певец сообщил, что у него нет уверенности в том, что он сможет полноценно продолжать выступать. Однако Мортен Харкет продолжает писать музыку и надеется, что сможет ее исполнить.

"Уже несколько лет я работаю над песнями, в которые очень верю, и чувствую, что в текстах, в частности, есть что-то новое для меня", - отметил артист.