Более тысячи жителей приграничных районов Курской области возвращены с территории Украины. Об этом рассказал в четверг, 5 июня, временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Политик выступил с отчетом о результатах деятельности правительства Курской области за 2024 год. Он рассказал что уже 1 061 житель региона возвращен с территории Украины домой. Однако по-прежнему нет сведений о местонахождении 570 человек.

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в регионе повреждены около 120 многоквартирных и 323 частных дома, причем 73% пострадавших домов индивидуальных и 62% МКД уже восстановлены.

Также 171 предприятие сельскохозяйственной отрасли пострадало в результате вторжения ВСУ в Курскую область. Из резервного фонда правительства удалось добиться выделения 2,5 миллиардов рублей на компенсацию ущерба в связи с гибелью сельскохозяйственных животных, цитирует Хинштейна РИА Новости.

Ранее Хинштейн сообщал, что по состоянию на 31 мая неизвестным оставалось местонахождение 576 жителей Курской области, пропавших после вторжения на территорию региона ВСУ. При этом 1 290 жителей приграничных сел и городов, утративших связь с родственниками, были благополучно найдены.

При этом киевский режим распространяет лживые обвинения в том, что российские военные якобы похищают украинских детей. Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подчеркнул, что в действительности наши бойцы ценой собственных жизней спасали украинских детей от обстрелов, а теперь российские социальные работники занимаются их возвращением к родным.