Посреди Тихого океана вспыхнуло судно с 3 тысячами автомобилей на борту

В центральной части Тихого океана возник пожар на грузовом судне Morning Midas, которое перевозило в Мексику около 3 тысяч автомобилей. Об этом рассказали в среду, 4 июня, в Службе береговой охраны Соединенных Штатов.

Как сообщает Bloomberg, инцидент произошел в 480 километрах к югу от острова Адак – это один из Андреяновских островов, которые являются частью Алеутских островов. С точки зрения административно-территориального устройства Адак входит в состав штата Аляска.

Все началось с задымления на одной из палуб. Попытки матросов потушить возгорание успехом не увенчались. Береговая охрана США эвакуировала весь экипаж в составе 22 человек, покинув полыхающее судно.

В марте ЧП с пожаром произошло на российском судне у берегов Южной Кореи. Шесть человек получили травмы и ранения в результате взрыва и последовавшего за ним возгорания на рефринжераторе Crystal Asia. Предполагалось, что эпицентр взрыва находился в машинном отделении. Судно незадолго до этого происшествия прошло ремонт в Южной Корее.

В Таиланде годом ранее загорелся паром, перевозивший около сотни человек. Из-за огня и дыма туристы были вынуждены подняться на крышу судна в ожидании помощи. Некоторые, не дождавшись, прыгали за борт в попытке спастись.