Успенская сообщила неутешительные новости о состоянии Киркорова

На днях появилась информация, будто Филиппа Киркорова госпитализировали. Сообщалось, что якобы у артиста частичный некроз кожи после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. В результате проблем со здоровьем поп-король перестал выходить в свет и выступать. Артист был вынужден пропустить ряд важных музыкальных мероприятий.

Свежие новости о состоянии Филиппа Киркорова сообщила его пресс-секретарь Екатерина Успенская. Она сообщила, что пока нет точных данных, когда поп-король отечественной эстрады выздоровеет и сможет снова радовать многочисленных поклонников.

"Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съемки и выступления. Чувствует он себя уже лучше, проходит лечение в столичной клинике, но постоянно там не находится, приезжает на перевязки", - поведала Успенская.

При этом она подчеркнула, что к проблемам со здоровьем Киркорова его пластический хирург Хайдаров не имеет никакого отношения, передает "КП". Интересно, что певец к телефону не подходит. Его помощница объяснила, что его номер оказался в распоряжении хакеров, которые выложили его в Сеть, поэтому сейчас он неактивен.

Меж тем ходят слухи, что Филипп Киркоров не ездит на перевязки, а именно постоянно находится в больнице.

"Медики говорят, что в больнице Филипп пробудет как минимум месяц", - сообщили журналистам в близком окружении артиста.