На компьютерах URA.RU нашли подтверждение покупки оперативных сводок

На компьютерах работников URA.RU подтверждения покупки оперативных сводок у представителей силовых структур.

Издание регулярно покупало информацию и на ее основе писало новости, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Об обысках в издании URA.RU в Екатеринбурге стало известно утром 5 июня. Следователи заинтересовались источниками происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Работа редакции приостановлена.

К настоящему моменту известно, что были задержаны редактор Денис Аллаяров, корреспондент отдела криминальной хроники Сергей Бодров, и журналистка отдела происшествий Анна Салымская.

Бодрова уже отпустили домой. По словам адвоката Георгия Краснова, его подзащитный остался в статусе свидетеля, у нег взяли подписку о неразглашении.