Китай помогает России производить беспилотники, хотя формально "придерживается всех правил". Такое заявление сделал в четверг, 5 июня, официальный представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

По утверждению чиновника, китайские производители поставляют России оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию.

При этом "используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы не попасть под экспортный контроль и избежать санкций за свою деятельность", так что формально все требования и правила не нарушены, цитирует Александрова Politico.

Киевский режим уже прежде обвинял Китай в том, что он якобы содействует проведению российской специальной военной операции. Официальный Пекин отвергал подобные необоснованные обвинения. Более того, китайские власти оказывают гуманитарную помощь Украине и изъявляют готовность продолжить такие поставки.

В феврале предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что участие Китая в переговорах по урегулированию на Украине не исключено, так как Пекин может предоставить гарантии безопасности. Он отметил, что "мы всегда говорили, что готовы иметь присутствие серьезных игроков".