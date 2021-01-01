Приданое жениха Бородиной Сердюкова подняли на смех в Сети: гол как сокол

3 июня Ксения Бородина и Николай Сердюков официально оформили отношения. В Сети многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах, поздравлениях и добрых пожеланиях. Однако некоторые фанаты крайне негативно относятся к выбору ведущей. По их мнению, Николай пытается "вылезти" за счет популярности Ксении. А некоторые интернет-пользователи прямо называют Сердюкова альфонсом.

Сильно подпортил себе репутацию Николай, когда в эфир вышел выпуск шоу "Сокровища императора", в котором он вместе с Ксенией принял участие. Во время испытания Сердюков ругался и жаловался. Прочие участники даже назвали его быдлом и хамлом. В частности, негативно высказалась в адрес избранника Ксении Бородиной ведущая Дана Борисова. Она сказала: "Как с таким можно жить вообще? Просто идиот какой-то...".

Сама Ксения защищает возлюбленного. Она публично утверждает, что ее избранник добрый, мужественный и спокойный мужчина.

Меж тем журналисты выяснили, с каким приданым вступили в брак Бородина и Сердюков. Так, SHOT перечислил богатства Ксении. Это квартира на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м, примерная стоимость 229 миллионов рублей), квартира на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м, примерная стоимость 45 миллионов рублей), особняк в клубном поселке "Павловы Озера" (примерная стоимость 50 миллионов рублей), автопарк на общую сумму более 100 миллионов рублей (Land Rover Range Rover 2023, Rolls-Royce Ghost 2021, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022).

Что касается Николая Сердюкова, то его приданое весьма скромное. Якобы это только машино-место в ЖК "Пресня сити" площадью 11,2 кв. м, но без автомобиля. "Гол как сокол", - смеются над Сердюковым интернет-пользователи.

Интересно, что в настоящее время муж Бородиной работает на тещу.