Матвиенко объяснила, почему молодежь не едет в село

Молодежь отказывается переезжать в села, где нет стабильного интернета.

В настоящее время в современном мире наличие интернета имеет такое же значение, как и электричество, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Многие государственные, банковские сервисы переведены в онлайн. Да и молодежь просто не поедет жить в село, где нет стабильной мобильной связи и интернета", - сообщила она на пленарном заседании Форума тружеников села (цитата по ТАСС).

Матвиенко заверила, что к 2030 году все села с населением от 100 человек обеспечат высокоскоростным интернетом.