Кремль подтвердил слова Путина об ответе на атаку по аэродромам

Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом действительно сказал, что Россия ответит на украинскую атаку по своим аэродромам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным написал в соцсети Truth Social, что президент России сообщил ему о намерении Москвы ответить на атаку ВСУ на аэродромы. Американский лидер подчеркнул, его российский коллега говорил об этом "очень решительно".

Говоря о возможном ответе на атаку, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сделает это "тогда и так, как посчитают целесообразным военные".

Атака со стороны ВСУ на российские аэродромы произошла 1 июня. Украинские военные при помощи FPV-дронов атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Повреждено нескольких единиц авиационной техники, сообщало Минобороны.