В Госдуме пообещали не блокировать Telegram при одном условии

Мессенджер Telegam сможет продолжать работу в России при условии соблюдения российского законодательства. Об этом заявил в четверг, 5 июня, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.

Как указал парламентарий в своем Telegram-канале, ему часто задают вопрос о том, означает ли предстоящий запуск в России национального мессенджера скорую блокировку детища Павла Дурова. Горелкин заверил, говоря о судьбе Telegram, что "если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет".

При этом депутат предупредил, что перед национальным российским мессенджером МАХ поставлена амбициозная задача — стать лучше всех своих конкурентов, в том числе "реализовать возможность вести каналы как в Telegram (но гарантировать их читателям достоверность)".

Ранее российское Министерство иностранных дел призвало международные организации выполнить свой мандат по защите свободы слова в свете задержания создателя Telegram Павла Дурова во Франции. Ведомство подчеркнуло, что действия Парижа представляют угрозу свободе распространения информации.

Сам Дуров рассказал, что французская разведка пыталась склонить его к использованию возможностей Telegram для воздействия на исход президентских выборов в Румынии. Однако бизнесмен заверил, что его детище не будет блокировать оппозиционно настроенных пользователей в странах Европы.