Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем. Такое заявление сделал в четверг, 5 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о возможной приостановке российско-украинских переговоров после недавних терактов, организованных Киевом в Брянской и Курской областях, подчеркнул, что террористический характер правящего на Украине режима "будет учитываться".

Атаки киевского режима против железнодорожных составов гражданского назначения — это терроризм на государственном уровне, цитирует Дмитрий Пескова ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что продолжать общение с Россией в нынешнем формате бессмысленно потому, что российская сторона якобы не готова к прекращению огня. Киев требует прекращения огня и сразу после этого — переговоров на уровне лидеров государств.

Эксперты тем временем отмечают, что Зеленский испугался ответа России на удары Украины по российским военным аэродромам, понимая, что реакция неизбежна. Аналитик Золтан Кошкович заявил, что глава киевского режима "превратился в монстра", который "скулит и кусает руку, которая его кормит".