Собянин по поручению президента России провел личный прием граждан

Рассказать мэру о своих делах и напрямую задать любые вопросы дважды в год могут жители из разных уголков Москвы. Лично и по видеосвязи, как Наталья Блинова. Она живет рядом с Ростокинским акведуком на северо-востоке столицы и беспокоится, насколько качественно он будет восстановлен.

"Это уникальное строение. Это первый водопровод московский, построенный Екатериной II, который должен жить вечно, наверное", - говорит Наталья Блинова, специалист музейного комплекса Московского городского педагогического университета.

Сергей Собянин пообещал взять реставрацию старинного объекта под свой личный контроль, и пообещал, что все работы будут завершены уже в этом году. Это будет музей под открытым небом с "окнами" в историю: планируется, что на водоводе будет даже имитировано движение воды.

Многодетная мама Мария Бондаренко просит ускорить запуск пожарного депо в деревне Никульское - жители видят, что здание уже построено, но еще не работает. Мэр отметил, что в целом по Москве пожарная ситуация благополучная: общее число пожаров снизилось в четыре раза, а спасатели доезжают до места ЧП в среднем за семь минут.

"Но в Новой Москве ситуация более сложная. В силу территории, разбросанность этой территории, еще не совсем обустроены, если так можно сказать. Поэтому мы строим целый ряд пожарных депо в Новой Москве. В этом году, допустим, два новых пожарных депо. Тот, о котором вы говорите, уже построен, он как раз за вами находится. Я надеюсь, что служба МЧС туда уже заедет и через несколько месяцев будет нормально функционировать и обеспечивать нормальную пожарную безопасность в вашем районе", - сказал мэр.

А тренер Вячеслав Аксенов пришел на встречу с мэром, чтобы рассказать о проблеме, которая назрела в районе Южное Чертаново. Там не хватает центра для занятий единоборствами. Сейчас спортсмены ходят в клуб в соседнем районе, который уже не справляется.

"Спасибо за такое предложение. Дам поручение, чтобы запроектировали, в следующем году построили новый спортивный комплекс рядом со старым, чтобы вы могли заниматься в современных хороших условиях. Мы много таких объектов строим, десятки объектов (некапитальные, капитальные), чтобы расширить возможность заниматься. Спортивные площадки делаем, чтобы можно было заниматься не только в закрытых помещениях, но и во дворах, парках, на специальных спортивных площадках", - сказал Собянин.

А Ольга Леонидовна пришла по поручению жителей района Братеево с просьбой установить светофор на опасном участке Братеевской улицы. А Наира Филиппова рассказала о ситуации в районе Некрасовка.

"Мы часто с семьей прогуливаемся в исторической части Некрасовки вдоль ул. Вольская, Люберка. В последнее время стали обращать внимание, что прогулочные зоны, зоны отдыха, спортивные площадки выглядят немного устаревшими, уже изношенными в сравнении, конечно, с новыми, активно развивающимися кварталами Некрасовки. Территория исторической части Некрасовки нуждается в благоустройстве. Очень хочется обновления мест активного отдыха с устройством игровых зон, с местами занятий спортом, с пешеходными зонами", - говорит женщина.

Мэр пообещал запроектировать комплексный спортивный кластер. С еще одним вопросом обратился Дмитрий Куликов из района Соколиная гора. Молодой человек попросил благоустроить территорию и обновить остановки на транспортном узле "Семёновский". Эту задачу мэр пообещал решить в течение лета и осени.