Готовы ко всему: российские космонавты проходят испытания перед полетом на МКС

В конце июля на МКС отправится интернациональная команда, в составе которой будет космонавт Олег Платонов. Это его первый полет. На орбите предстоит решить десятки различных задач. Пока же на земле надо сдать экзамен, чтобы быть готовым к любой нештатной ситуации.

В центре космической подготовки - всё, как в университете: оценки, строгая комиссия и билеты. Что в них - информация секретная, никакого списка возможных вопросов заранее экзаменуемому не выдавали.

И вот выбранный билет: описание нештатной ситуации, которая может случиться на орбите. Олег Платонов готов к любым неожиданностям, хоть в делах космических и дебютант. Полета на МКС он ждал пять лет. Теперь воодушевление зашкаливает - направление своей мечты показывает жестами.

На пути к космосу остался последний барьер - тренировочные испытания. Подсмотреть в учебник на этом экзамене не получится – за каждым действием космонавта наблюдают эксперты через мониторы. Поэтому полагаться Олегу Платонову приходится только на себя. Испытания он проходит в космических капсулах - тренировочном комплексе, полностью имитирующем российский сегмент МКС.

В этом искусственном космосе Олег Платонов проведет 8 часов. Полный рабочий день, который, впрочем, сложно назвать рутиной. И совершенно точно сегодня будет сымитирована какая-то нештатная ситуация - может начаться пожар или исчезнуть связь - вариантов много. После отработки на земле, на орбите такие операции выполняют автоматически.

"У нас по правде была нештатная ситуация, разгерметизация блока, … сегмента. Мы на автомате, опять же, из спящего положения вышли, отработали по полной программе, и у нас был на утро выход. В общем, даже земля спросила, вы готовы выходить, вы же устали? Я говорю, нет, мы готовы выходить", - рассказал Олег Новицкий, герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ, заместитель командира отряда космонавтов.

Разгерметизация - серьезная авария, при которой давление внутри отсека резко снижается. На то, чтобы обнаружить поломку и её ликвидировать, у космонавта есть всего 5 минут. А еще среди возможных ЧП на борту - утечка аммиака, самого токсичного вещества на станции. Устранять её нужно в костюмах индивидуальной защиты. От оперативности действий зависят жизни всего экипажа.

Олег Платонов в составе интернациональной команды должен отправиться на МКС 29 июля. Там космонавту предстоит провести десятки экспериментов из разных областей науки.