16-летний подросток сел за руль в Химках: наказали и его, и взрослых

Сотрудники полиции установили личность подростка, который управлял иномаркой в Химках. Это видео появилось в соцсетях.

Выяснилось, что за рулём 16-летний школьник. Помимо прочего, он был не пристёгнут ремнём безопасности. И даже отвлекался на мобильный телефон.

Кроме того, на заднем сидении находился отец мальчика, который держал на руках маленького ребёнка. Машина принадлежит их родственнице. Уже в отделении полиции им всем объяснили, к чему могли бы привести их действия.

— Вы передаете управление ребенку 16-летнего возраста, правильно?

— Конечно!

— Вы представляете, сколько людей вы подвергаете опасности, ответственности? Какую беду вы можете привези в любую семью, в том числе и в вашу семью?

"Собственница транспортного средства привлечена к административной ответственности за передачу управления лицу, заведомо не имеющему право управления. На нее наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В отношение несовершеннолетнего сотрудниками Госавтоинспекции составлено пять протоколов об административных правонарушениях", - сообщила Татьяна Петрова, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.