Москвичи спасают утят на дорогах, в парках и дворах

Во дворах, парках и даже в канализации! Утята, едва появившись на свет в мегаполисе, уже сталкиваются с опасностями огромного мира. Стоит отстать от мамы, как тут же оказываются в настоящей ловушке. Неравнодушные люди готовы прийти на помощь, главное - сделать это правильно.

Только родившись, эти малыши уже отправляются в свое первое и самое опасное путешествие. Цель – вода, подойдет городской пруд или речка. Но между гнездом и водоемом – большая дорога. Утята отстают от мамы, путаются под ногами прохожих и часто попадают в беду. К счастью, на пути утиного каравана попадаются не только опасности, но и добрые люди. Они начинают звонить по всем возможным телефонам - спасателям, полицейским, даже в управу.

"Утиное семейство живет на этой крыше – родители повели утят на прогулку, они упали с крыши – кубарем на дорогу, и пока мама вела семейство на дорогу, трое провалились в эту решетку", - рассказал Артем Серков, замглавы управы мещанского района по работе с населением.

Холодная вода, скользкие стены. Шансов выбраться самим – ноль. Но на помощь пришел бдительный охранник жилого комплекса. Сам вытащить их не смог, вызвал спасателей. Утят вернули маме, их семейство живет неподалеку – на водоеме в Аптекарском огороде. Здесь уток специально не разводят, но и не прогоняют.

"У уток, как и у лебедей, пары образуются раз и на всю жизнь, как они впервые вывели птенцов. Так они стараются селезень с уточкой и держаться парой, и показано, что они так не разлучаются, и год из года строят себе гнездо и стараются вывести новых утят", - рассказал Владимир Чуб, директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук.

И после этого все сначала – по весне утята с мамой отправляются на прогулку. А для них километр – как для нас путешествие в другой город. Главные опасности – машины, собаки и люди - некоторые пытаются "помочь", но этим только пугают. Кто-то отстает, теряется, получает травмы. И тогда на помощь приходят не только случайные прохожие, но и ветеринары. В Балашихе работает уникальный госпиталь для птиц – настоящее спасение для пернатых сирот и пострадавших.

Первым делом их согревают в специальном аппарате. Здесь уже настроены влажность и температура. Если утёнок простудился и у него обнаружили бронхит, ветеринары назначают ингаляции и инъекции антибиотиков.

Чаще всего утят привозят с вывихами, переломами, рахитом. Их выхаживают, кормят, учат плавать в бассейне. И как только малыши окрепнут, их выпускают в подходящем месте, где они могут начать новую жизнь.