В Москве ограничат движение из-за празднования Курбан-байрама

Ближайшей ночью и утром в центре Москвы, а также на западе и северо-востоке города будут перекрыты ряд улиц. Ограничения связаны с подготовкой и проведением праздника Курбан-байрам.

Перекрывать движение будут у Московской соборной мечети. Уже сегодня с 11 вечера закроют участок улицы Дурова, от проспекта Мира до Олимпийского проспекта.

После полуночи нельзя будет проехать в районе Исторической мечети на Большой Татарской улице и около Мемориальной мечети на Минской улице.

С 4 утра закроют улицы Хачатуряна и Каргопольской в районе мечети Ярдям.

В местах перекрытий также нельзя будет припарковаться. Снимать ограничения планируют после завершения мероприятий.