В Москве ограничат движение из-за празднования Курбан-байрама

Ближайшей ночью и утром в центре Москвы, а также на западе и северо-востоке города будут перекрыты ряд улиц. Ограничения связаны с подготовкой и проведением праздника Курбан-байрам.

В местах перекрытий также нельзя будет припарковаться. Снимать ограничения планируют после завершения мероприятий.