Луппиан высказалась о Краско: "Иван Иванович такую яркую жизнь прожил"

На днях стало известно, что 94-летний известный актер Иван Краско оказался в реабилитационном центре. Его бывший директор Вячеслав Смородинов заявил, что в начале месяца артист почувствовал сильное недомогание и отказался от еды. Якобы ему трудно проглатывать пищу, необходимо специализированное питание, принимать лекарства он также сам не может.

Прокомментировала новость супруга Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан. Отметим, что с Иваном Краско пара всегда была близка. Они являлись соседями, их дачи находились рядом.

"Иван Иванович такую яркую жизнь прожил — как артист и как мужчина. Каждый может позавидовать его жизненному и творческому долголетию. Замечательно, что у него есть поддержка в лице театра и худрука. Здорово, когда такой тыл. Мы тоже его поддерживаем добрым словом и помним о его выходах на сцену и о наших посиделках с ним на даче. Желаем ему в здоровом образе продолжить свое путешествие по этой земле. Может быть, Иван Иванович еще встанет на ноги и в театре поиграет", - выразила надежду Луппиан.

Ранее художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Минков сообщил, что коллектив не оставит актера в беде, передает NEWS.ru.