Песков объяснил, зачем Путин созванивался с папой римским

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с новоизбранным папой римским Львом XIV поздравил понтифика. Об этом рассказал в четверг, 5 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, "до сих пор контактов Путина с папой не было, и, безусловно, Путин воспользовался этой возможностью, для того чтобы поздравить папу с избранием".

Также Песков указал на то, что Святой престол высказывал инициативы в сфере урегулирования конфликта на Украине, а также "говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в тему урегулирования".

Тем не менее, "в прикладном конкретном плане" Путин и папа римский Украину не обсуждали, хотя российским лидером была дана "очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов", цитирует пресс-секретаря главы государства "Интерфакс".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что "немножко это неэлегантно", если представители двух православных стран будут обсуждать свои отношения на католической площадке. Да и самому Ватикану, по мнению дипломата, будет несколько неудобно.

При этом посол России в Ватикане Иван Солтановский заявлял, что прежний папа римский Франциск был очень заинтересован в продолжении мирной миссии по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Но в Киеве разразилась резкая критика за то, что понтифик напомнил о величии России — стране "большой культуры и большой человечности".