Московские предприниматели собрали тонны гумпомощи для участников СВО

Так, около 300 продуктовых наборов получили военнослужащие от предпринимателей из районов Левобережный и Восточное Дегунино, а из Ивановского и Косино-Ухтомского передали примерно 200 сухих пайков. Владельцы ресторанов и кондитерских в Северном Бутово собрали почти 300 кг продуктов питания, а одна чайхана в Люблино передала бойцам 500 кг меда. Кроме того, Гуманитарные грузы с одеждой этой весной отправили из районов Ярославский, Обручевский, Южное Тушино, Чертаново Центральное, Соколиная Гора и Люблино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также участники фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" отправляют товары бойцам СВО. Например, предпринимательница Татьяна отправляет одежду и предметы первой необходимости, занимается реабилитацией людей с инвалидностью. На площадке "Московских сезонов" Татьяна продает сладкие вафли, заварные палочки, кофе, чай и лимонады. Многие предприниматели не только собирают гуманитарную помощь, но и самостоятельно отвозят на фронт грузы.

А еще десятки неравнодушных москвичей ежедневно приносят в штабы "Москва помогает" гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов России. Это и продукты, и бытовая техника, и средства личной гигиены, и многое другое. Такие штабы есть в каждом районе Москвы.