ФСБ: Пути в Воронежской области подорвали перед проходом поезда

Железнодорожные пути в Воронежской области были повреждены в результате подрыва. Об этом рассказали в четверг, 5 июня, в Федеральной службе безопасности России.

Ведомство уточнило, что подрыв был совершен неустановленными лицами утром 5 июня, непосредственно перед прохождением поезда. Благодаря профессионализму машиниста и поездной бригады, которые вовремя заметили разрушение полотна и предприняли экстренное торможение, удалось избежать крушения состава и жертв.

Обстоятельства происшествия расследуются, проводится осмотр места происшествия. Уже сейчас очевидно, что есть все основания для возбуждения уголовного дела по статье "Терроризм", цитирует заявление спецслужбы "Интерфакс".

Между тем Федеральная пассажирская компания сообщает, что из-за происшествия на железной дороге под Воронежем задерживаются 26 пассажирских поездов дальнего следования.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил предпринять все меры по помощи семьям погибших и пострадавшим в результате терактов на железной дороге в Курской и Брянской областях. Президент подчеркнул: подрыв железнодорожных путей – это, безусловно, террористический акт, а решения о совершении подобных преступлений принимались в Украине на политическом уровне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что атаки киевского режима против железнодорожных составов гражданского назначения — это терроризм на государственном уровне. Исходя из этого факта, Россия будет выстраивать свою линию на переговорах с Украиной.