Депутата Сейма Латвии выгнали с заседания за речь в защиту русского языка

Сейм (парламент) Латвии отстранил от участия в заседании лидера партии "Стабильность!" Алексея Росликова за высказывание в поддержку русского языка.

Сейм рассматривал декларацию "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в Латвии "русификации". Видеозапись заседания Росликов опубликовал в своем Telegram-канале.

Алексей Росликов пытался добиться исключения этого пункта из повестки заседания. Он напомнил, что значительную часть населения Латвии составляют русскоговорящие люди, без которых прибалтийская республика попросту не сможет развиваться.

Однако когда Росликов по-русски заявил "Русский язык — наш язык!", спикер Сейма Дайга Миериня вынесла на голосование предложение выгнать парламентария с заседания — его приняли 63 голосами. Депутат не стал сопротивляться и вышел из зала.

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