Возбуждено уголовное дело после похищения Арега Щепихина на Ярославском вокзале

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Также отмечается, что некоторым людям предъявлены обвинения. Проводятся очные ставки.

Меж тем изучены и видео блогера Арега Щепихина. В результате экспертизы в его высказываниях были замечены признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения. В связи с этим также возбуждено уголовное дело.

Напомним, вечером 3 июня в социальных сетях появилось видео, где неизвестные за руки и ноги тащат бизнесмена, блогера Арега Щепихина по Ярославскому вокзалу, запихивают его в багажник и увозят на черной элитной иномарке.